Agricultores santiagueros enfrentan el bloqueo con innovación

Santiago de Cuba,
0
Homenaje a Fidel en el Museo 26 de Julio

Homenaje a Fidel en el Museo 26 de Julio

0
Una llama que no se apaga

Una llama que no se apaga

0
En el alma de Santiago: Fidel

En el alma de Santiago: Fidel

0
Hacia el aniversario 65 de la FMC: El heroísmo de la mujer santiaguera

Hacia el aniversario 65 de la FMC: El heroísmo de la mujer santiaguera

0
Celebran en Santiago de Cuba el Día del Trabajador Hidráulico

Celebran en Santiago de Cuba el Día del Trabajador Hidráulico

0
Remodelación integral del aeropuerto de Santiago de Cuba

Remodelación integral del aeropuerto de Santiago de Cuba

0
La historia que el cáncer quiso callar

La historia que el cáncer quiso callar

0
La Colmenita en Santiago de Cuba

La Colmenita en Santiago de Cuba

0
Concluyó recorrido por comunidades santiagueras Brigada Artística “Una salva de porvenir”

Concluyó recorrido por comunidades santiagueras Brigada Artística “Una salva de porvenir”

0
Barrio santiaguero sede del acto nacional por aniversario de la Fmc

Barrio santiaguero sede del acto nacional por aniversario de la Fmc

0
“La lactancia no debe doler

“La lactancia no debe doler"

0
Una vida marcada por el ejemplo de Fidel

Una vida marcada por el ejemplo de Fidel

0
A las puertas de un 65 aniversario

A las puertas de un 65 aniversario

0
Plaza de la Revolución Antonio Maceo, símbolo de resistencia y cultura

Plaza de la Revolución Antonio Maceo, símbolo de resistencia y cultura

0
Casa Dranguet: Auténtica joya de la cultura santiaguera

Casa Dranguet: Auténtica joya de la cultura santiaguera

0
Fidel: una “recarga” necesaria

Fidel: una “recarga” necesaria

0
Oro blanco: lactancia y donación

Oro blanco: lactancia y donación

0
Presencia de la sequía en la agricultura

Presencia de la sequía en la agricultura

0
Dificultades energéticas en Santiago de Cuba

Dificultades energéticas en Santiago de Cuba

0
Priorizan en San Luis acciones de prevención de enfermedades gastrointestinales

Priorizan en San Luis acciones de prevención de enfermedades gastrointestinales

0
Dairiel pone su juventud en función de producir alimentos

Dairiel pone su juventud en función de producir alimentos

0
Santiago de Cuba celebra la Semana de la Lactancia Materna

Santiago de Cuba celebra la Semana de la Lactancia Materna

0
Un héroe de dos patrias

Un héroe de dos patrias

0
Realizarán obra hidráulica que posibilitará mayor entrada de agua a la ciudad de Santiago de Cuba

Realizarán obra hidráulica que posibilitará mayor entrada de agua a la ciudad de Santiago de Cuba

0
Termoeléctrica Guiteras otra vez en línea con sistema eléctrico

Termoeléctrica Guiteras otra vez en línea con sistema eléctrico

0
Insiste Primer Ministro fortalecer control interno ante el delito

Insiste Primer Ministro fortalecer control interno ante el delito

0
Por incrementar producción cañera y de alimentos en base productiva

Por incrementar producción cañera y de alimentos en base productiva

0
Cuba celebra Semana de Lactancia Materna hasta 7 de agosto

Cuba celebra Semana de Lactancia Materna hasta 7 de agosto

0
Vacunación de refuerzo anticovid-19 prioriza grupos vulnerables

Vacunación de refuerzo anticovid-19 prioriza grupos vulnerables

0
Intensa sequía azota el sureste de la provincia de Santiago de Cuba

Intensa sequía azota el sureste de la provincia de Santiago de Cuba

Agricultores santiagueros enfrentan el bloqueo con innovación

11 August 2025 Escrito por  Yaniuska Pérez Verdecia
Agricultores santiagueros enfrentan el bloqueo con innovación

La realidad actual de la agricultura en San Luis, municipio de Santiago de Cuba, demuestra los daños causados por el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la isla antillana.

Muchas son las trabas provocadas por el embargo norteamericano, las cuales los integrantes del sector agrícola sanluisero sortean con creatividad, compromiso y trabajo, expresó a la Agencia Cubana de Noticias José Miguel Cardona Díaz, delegado de la Agricultura en esa demarcación.

Señaló que es notable el impacto en el déficit de maquinarias y equipos de riego para el laboreo de la tierra, fertilizantes y químicos necesarios para contener plagas y enfermedades en los cultivos, así como la escasez o poca calidad de las semillas y las dificultades, en aras de realizar intercambios de experiencias en eventos internacionales acerca del desarrollo científico agrario alcanzado en el territorio.

La soberanía alimentaria más que un objetivo, deviene una prioridad para quienes trabajan la tierra, como vía para asegurar la oferta a la población sin depender de mercados foráneos, sitios donde los precios son más elevados cada día, manifestó.

De acuerdo con Santiago Álvarez Ortiz, presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Desembarco del Granma, los trabajadores se imponen a diario a las dificultades empleando medios y recursos tradicionales como la tracción animal, en aras de cubrir carencias de equipamiento y combustibles.

Comentó que esa alternativa constituye también una acción ecológica, a fin de garantizar la preparación, siembra y cultivo de más de 45 hectáreas de caña y gran parte de las áreas de alimentos.

Se intenta con el bloqueo que el pueblo no tenga nada para alimentarse, estando en la producción local la mayor responsabilidad para cubrir la demanda de los ciudadanos, tarea que todavía no satisface las expectativas y necesita de mayor proactividad, subrayó Marlenis Reyes Aldana, presidenta de la CPA Sabino Pupo.

Dijo que otras vías para sortear el inhumano cerco incluyen el uso de bioproductos en los tratamientos contra plagas y enfermedades, utilización de prácticas agroecológicas y desplazamiento del riego eléctrico a los horarios nocturnos y matutinos, con el propósito de que no coincidan con el pico de máxima demanda de energía.

El numeroso capital humano que se forma y especializa hoy en el municipio en ese sector contribuye a diversificar la agricultura local, mediante el máximo aprovechamiento de las zonas cultivables.

Para enfrentar el bloqueo, en la agricultura se precisa de un trabajo articulado entre las diferentes entidades, con el fin de evitar fallas y pérdidas en los campos por descuidos tecnológicos.

Apoyar y enseñar a los nuevos productores permitirá, además, que San Luis garantice los alimentos del pueblo y le aseste una estocada a esa injusta política.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/e14c006860ea6fb71d17452e5e46954e.jpg
Homenaje a los Mártires de la Revolución en Santiago de Cuba
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree