Cooperativa de Producción Agropecuaria analiza temas financieros y productivos

Los socios de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Sabino Pupo en San Luis, analizaron con profundidad temas financieros y productivos en su Asamblea de Balance Económico.

Por esta estructura comienza en la provincia santiaguera el desarrollo de estas importantes reuniones en las cooperativas cañeras.

La producción cañera y de alimentos, las atenciones culturales a la gramínea, el mejoramiento del módulo Pecuario, incremento de los rendimientos productivos, aprovechamiento de la jornada laboral, siembra de caña, hortalizas, frutas, vegetales, viandas y plantas proteicas, cumplimiento de los planes y su incidencia en la economía de la Cooperativa son asuntos de importancia q discuten los cooperativistas.

Asimismo se aprobarán proyecciones para continuar siendo rentables y se entregarán reconocimientos a los socios más destacados.