Reconocerán a trabajadores del Sistema de Recursos Hidráulicos en vísperas de su aniversario 63

Este 10 de agosto se conmemorará el 63 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y este sábado en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución será agasajado un grupo destacado de sus trabajadores con la medalla del mártir del sector, Armando Mestre.

En ceremonia que constituirá el acto provincial por el Día del Trabajador Hidráulico, se prevé asimismo el reconocimiento a secciones sindicales y obreros destacados en el humano gesto de donar sangre.

La familia hidráulica en Santiago de Cuba enfrenta una intensa sequía acompañada por el agravamiento de la situación electroenergética que ha hecho que se extiendan los ciclos de distribución del líquido vital.

En estas difíciles situaciones se empeñan por mantener el funcionamiento del sistema hidráulico y la voluntad de marchar adelante, combatir y salvar obstáculos y dificultades.

Este 63 cumpleaños saluda los aniversarios 105 del natalicio de Faustino Hernández y 99 del Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.