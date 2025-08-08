Santiago de Cuba,
Remodelación integral del aeropuerto de Santiago de Cuba

La historia que el cáncer quiso callar

La Colmenita en Santiago de Cuba

Concluyó recorrido por comunidades santiagueras Brigada Artística “Una salva de porvenir”

Barrio santiaguero sede del acto nacional por aniversario de la Fmc

“La lactancia no debe doler

Una vida marcada por el ejemplo de Fidel

A las puertas de un 65 aniversario

Plaza de la Revolución Antonio Maceo, símbolo de resistencia y cultura

Casa Dranguet: Auténtica joya de la cultura santiaguera

Fidel: una “recarga” necesaria

Oro blanco: lactancia y donación

Presencia de la sequía en la agricultura

Dificultades energéticas en Santiago de Cuba

Priorizan en San Luis acciones de prevención de enfermedades gastrointestinales

Dairiel pone su juventud en función de producir alimentos

Santiago de Cuba celebra la Semana de la Lactancia Materna

Un héroe de dos patrias

Realizarán obra hidráulica que posibilitará mayor entrada de agua a la ciudad de Santiago de Cuba

Termoeléctrica Guiteras otra vez en línea con sistema eléctrico

Insiste Primer Ministro fortalecer control interno ante el delito

Por incrementar producción cañera y de alimentos en base productiva

Cuba celebra Semana de Lactancia Materna hasta 7 de agosto

Vacunación de refuerzo anticovid-19 prioriza grupos vulnerables

Intensa sequía azota el sureste de la provincia de Santiago de Cuba

Vilma fue protagonista

Trabajan para solucionar nueva falla en la caldera de la termoeléctrica Guiteras

Proteger lo que es de todos

Este 30 de julio los santiagueros fueron al sagrado encuentro con la historia (+Fotos)

Sucesos del 30 de Julio de 1857 según el periodista Pedro García

Se alista Coopelia La Arboleda para festejar el cumpleaños de Fidel

08 August 2025 Escrito por  Teleturquino
Empinado, acogedor y resuelto a dispensar el agasajo merecido al nacimiento de nuestro Fidel Castro Ruz, con el acompañamiento indispensable de niños y adultos, se distingue en ajetreo preparatorio la UEB Coopelia La Arboleda, en Santiago de Cuba.

Este centro, ubicado en la Avenida Garzón y la Central con una extensión de dos cuadras en un espacio considerable por su amplitud, realza hoy la belleza de todos sus inmuebles, en espera del festejo, que no solo marca el nacimiento del invicto comandante, sino la respuesta de gratitud de los trabajadores en su condición de los santiagueros, comprometidos y leales.

A solo pocos días de la fecha, se advierte el remozamiento con el retoque de pintura, el tratamiento a las áreas verdes y la revitalización de su servicio básico, en lo que se refiere a la oferta de diferentes sabores de helados en sus variadas combinaciones, para lo cual se cuenta con las locaciones de notoria belleza, techadas y no, y los conocidos kioscos, todos los cuales asumen una capacidad superior a los 400 usuarios, atendidos por 46 trabajadores.

Al decir de Emilio Alejandro Llaugel Infante, director de la UEB Coopelia, el cumpleaños 99 del Comandante en Jefe, se celebrará con todos los recursos disponibles, no solo con variados sabores de helados, sino con dulces, galleticas, barquillos y otros productos que serán elaborados en la dulcería de la propia instalación.

Sucede que este importante sitio mantiene su emprendimiento para garantizar la degustación de helados con calidad, con independencia de que no siempre se dispone de toda la materia prima necesaria por las carencias conocidas. Mas la celebración referida refuerza los empeños para refrendar el amor y la gratitud, hacia quien continuará siendo un gran faro de luz.

