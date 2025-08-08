Se alista Coopelia La Arboleda para festejar el cumpleaños de Fidel

Empinado, acogedor y resuelto a dispensar el agasajo merecido al nacimiento de nuestro Fidel Castro Ruz, con el acompañamiento indispensable de niños y adultos, se distingue en ajetreo preparatorio la UEB Coopelia La Arboleda, en Santiago de Cuba.

Este centro, ubicado en la Avenida Garzón y la Central con una extensión de dos cuadras en un espacio considerable por su amplitud, realza hoy la belleza de todos sus inmuebles, en espera del festejo, que no solo marca el nacimiento del invicto comandante, sino la respuesta de gratitud de los trabajadores en su condición de los santiagueros, comprometidos y leales.

A solo pocos días de la fecha, se advierte el remozamiento con el retoque de pintura, el tratamiento a las áreas verdes y la revitalización de su servicio básico, en lo que se refiere a la oferta de diferentes sabores de helados en sus variadas combinaciones, para lo cual se cuenta con las locaciones de notoria belleza, techadas y no, y los conocidos kioscos, todos los cuales asumen una capacidad superior a los 400 usuarios, atendidos por 46 trabajadores.

Al decir de Emilio Alejandro Llaugel Infante, director de la UEB Coopelia, el cumpleaños 99 del Comandante en Jefe, se celebrará con todos los recursos disponibles, no solo con variados sabores de helados, sino con dulces, galleticas, barquillos y otros productos que serán elaborados en la dulcería de la propia instalación.

Sucede que este importante sitio mantiene su emprendimiento para garantizar la degustación de helados con calidad, con independencia de que no siempre se dispone de toda la materia prima necesaria por las carencias conocidas. Mas la celebración referida refuerza los empeños para refrendar el amor y la gratitud, hacia quien continuará siendo un gran faro de luz.