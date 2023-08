Interioridades del nacimiento de un parque

Según recoge la historia, donde hoy está enclavado el Parque Frank País, sus compañeros de lucha más allegados le pusieron la colina de Frank, cuentan que ahí era a donde iba a organizar sus ideas y pensamiento en el trabajo del movimiento clandestino.

Con el triunfo de la Revolución, Vilma Espín Guillois, compañera de lucha, siempre tuvo la idea de crear un monumento que perpetuara al jefe del movimiento clandestino, idea que fructificó en el barrio de Punta Gorda a la entrada de la bahía santiaguera.

La heroína se propuso hacer el parque y enclavar su estatua esculpida en bronce, vistiendo su uniforme verde olivo con su brazalete rojo y negro, erguido entre las banderas cubana, la del Movimiento 26 de Julio y su fusil, de frente al macizo montañoso de la Sierra Maestra, obra del escultor santiaguero Luis Mariano Frómeta Bustamante, ya fallecido.

El monumento se erige en la cima de la colina a unos 51 metros sobre el nivel del mar, en un área aproximada de 10 000 metros cuadrados. La obra mide alrededor de 2.8 metros de altura.

Según datos encontrados en diferentes sitios en internet, en el año 1982, el proyecto se visualizaba como un gran complejo conmemorativo en el que estuvieron presentes varios objetos de obra, y se concibió que se colocará alto, tan alto como lo lleva Santiago en su corazón, y que sus pies reposarán sobre la tierra de su ciudad natal, que tiñó con su sangre cuando los esbirros de la tiranía le arrebataron su vida. El parque quedó inaugurado el 18 de febrero de 1985.

Me atrevo a asegurar que no todos conocen ciertas interioridades de la colocación de la escultura de Salvador, y que conocí, no sé si por suerte de la vida o las oportunidades que da esta profesión, de las que nunca había escrito y hoy decidí compartir.

Hace varios años me propuse hacer un trabajo del Parque y quiso la casualidad que uno de los ejemplares del periódico Sierra Maestra, donde se publicó cayera en las manos de una persona que estuvo muy ligada a la Heroína de la Sierra y Llano, Vilma Espín, y conoció de muy cerca lo concerniente a lo sucedido en el lugar.

Un buen día llego a casa del trabajo y mi hija me comenta que me había ido buscando el entonces director de Servicios Comunales, quien me dejó el recado de que al día siguiente me recogería alrededor de las 4:30 que me querían conocer.

En un principio protesté, dije que eso no era así, que tenía que informarlo a la dirección del periódico, pero a la vez sentía curiosidad por saber a fe de qué era la invitación; pensé que se trataba de un desacuerdo con alguna queja publicada en las secciones de atención a la población .

Al recogerme, el directivo me dijo que no me preocupara que no había ningún problema; al llegar al sitio de marras, -seguridad personal-, en minutos se presentó ante mí una mujer alta y rubia que al cruzar las primeras palabras me inspiró confianza y me invitó a sentarnos para un conversar un poco.

Recuerdo que me dijo: “Me llamo Alicia Martínez Préstamo, trabajo hace mucho tiempo junto a Vilma, quise conocerte porque leí el trabajo que hiciste del parque Frank País, de ese lugar se habla poco”.

Al escuchar su identificación, no puedo negar que me sentí nerviosa, estaba frente a una personalidad y creo que no merecía el honor de que me hubiera buscado para conocerme y conversar conmigo.

Fue aproximadamente una hora de charla, me habló de la presidenta de la FMC con devoción, y afirmo que fue su ayudante personal desde los 26 años de edad y siempre estuvo a su lado en cada misión y empeño.

Y afirmó: “Lo que ocurrió con el surgimiento del Parque Frank País, fue muy bonito, fuimos en reiteradas ocasiones, ella veló por cada detalle, pero lo que más me impresionó fue su preocupación junto a la de Acela de los Santo sobre la mirada y los ojos del joven.

“Recuerdo que fueron unas cuantas veces las que llegamos a la colina, y cada vez que íbamos, le decía Frómeta, esa no es la mirada de Frank, no recuerdo cuantas veces dijo lo mismo, hasta un día que llegaron al monumento, se pararon frente a la escultura, las dos se cogieron de la mano, y Vilma, afirmó, ‘esos sí son los ojos de Frank, esa sí es su mirada’, la emoción embargó a los que estábamos en el lugar”.

“Pasado el tiempo, sentía que casi no se hacía referencia al lugar, de ahí la alegría que me dio ver un escrito el periódico y quise conocerte. Me alegro mucho de que los santiagueros sepan de ese sitio sagrado y lo que significa para los compañeros de lucha que siguen junto a nosotros.

“Entonces, desde hace un tiempo estoy empeñada, en traer al parque a diferentes grupos de personas a rendirle tributo y que conozcan de cerca quien fue Frank, y lo que significó para el movimiento clandestino y para la lucha en la Sierra Maestra.

De esa forma llegaron hasta la colina historiadores, dirigentes, jóvenes, niños entre los que estuvieron los integrantes de La Colmenita, federadas, estudiantes, combatientes de diferentes partes del país, entre otros.

“Este es un lugar que se puede seguir explotando para que todos conozcan de la fructífera vida del joven revolucionario que con sus escasos 23 años vividos dejos su huella para siempre en cada rincón de Santiago y de Cuba, porque además de ser un parque atrayente para los visitantes por constituir un mirador perfecto de la caribeña y la ciudad, se pueden realizan múltiples homenajes, actos de condecoración y otros tributos con los que se recuerda la imagen del Frank, “David” o “Salvador”.

Compartí con ella en algunas de las vistas que hizo a la colina con diferentes grupos de visitantes. En esos breves encuentros pude conocer de su sencillez y amor por Vilma y su entrega al trabajo desde su función como jefa de despacho de la Presidente eterna de la Federación de Mujeres Cubanas.

Los restos mortales de Alicia Martínez, descansan en el Mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank País, muy cerca de quien fuera su jefa por mucho tiempo.