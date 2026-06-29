Buró ejecutivo del comité provincial del Partido informa

En ambos casos esta decisión servirá para impulsar los programas económicos y sociales de los territorios seleccionados.
El Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, acordó que los escenarios principales para conmemorar las actividades centrales provinciales por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes se desarrollen en el municipio de Segundo Frente; y las actividades conmemorativas para el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el municipio de Santiago de Cuba.
En ambos casos esta decisión servirá para impulsar los programas económicos y sociales de los territorios seleccionados.
Un donativo de la Cruz Roja Internacional beneficia a centros de salud del municipio Urbano Noris, como parte de los esfuerzos por mantener los servicios en medio de la crisis…
En medio de una profunda tristeza y un silencio conmovedor, transcurrieron las honras fúnebres del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, las que se llevaron a cabo este jueves…
El primer grupo de la brigada de rescatistas cubanos arribó hoy a Venezuela para apoyar las operaciones de búsqueda y salvamento en las zonas afectadas por el reciente evento sismológico,…
Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, ratificó el compromiso del país antillano con los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular,…