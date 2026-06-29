Buró ejecutivo del comité provincial del Partido informa

El Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, acordó que los escenarios principales para conmemorar las actividades centrales provinciales por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes se desarrollen en el municipio de Segundo Frente; y las actividades conmemorativas para el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el municipio de Santiago de Cuba.