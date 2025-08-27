Santiago de Cuba,
No habrá impunidad para quienes ultrajan el derecho a la vida

Ya se recoge café en San Luis

Priorizan agro azucareros preparación de la zafra azucarera

Más de un millón 500 mil estudiantes iniciarán el curso escolar

Minint en Santiago de Cuba informa e investiga repudiable crimen

Santiago a las puertas del nuevo curso escolar

Se alista Universidad de Oriente para venidero curso académico

Etecsa acometerá trabajos técnicos programados en la red móvil

A las puertas del Seminario Nacional “Al Hombre Caguairán”

Campaña de siembra de primavera en Contramaestre avanza a pesar de obstáculos

Autoridades provinciales llaman a proteger la atención al paciente en hospital de Contramaestre

Equidad en salud, una responsabilidad ética

El vandalismo debe ser condenado con toda severidad

Historias y resistencia ante las adversidades

Mujeres vencedoras de imposibles

Condecoradas santiagueras destacadas por aniversario 65 de la Fmc

Ellas las HEROÍNAS

Cuba celebró el aniversario de su organización femenil (+ Fotos)

Una gala santiaguera para la Federación de Mujeres Cubanas

Reafirman valor del legado de Vilma Espín Guillois

Presidió Díaz-Canel el acto de condecoraciones por el aniversario 65 de la FMC

Noemí del Toro: guardiana de las tradiciones del ron cubano

El Campismo La Mula, paraíso para la recreación sana

A las puertas 'Lloga in memoriam'

Con la satisfacción del deber cumplido

Vuelve a ser «la hora del recuento, y de la marcha unida»

Taniuska Duany:

Celebran acto provincial por aniversario de la FMC

Hacia el aniversario 65 de la FMC: América Lavadí Arce, sangre joven en las calles de Santiago

Santiago de Cuba se alista para un curso escolar transformador dedicado a Fidel Castro

Aprender a brindar esperanza, un reto para estudiantes de Ciencias Médicas

27 August 2025
Aprender a brindar esperanza, un reto para estudiantes de Ciencias Médicas

En la atención a niños con capacidades especiales y enfermedades crónicas no transmisibles, resultan imprescindibles, además del seguimiento médico, la diversión y el cariño. En el municipio de Contramaestre el proyecto Halo de Esperanza deviene en una estrategia integradora para el tratamiento a estos pacientes.

Para los estudiantes de Ciencias Médicas que participan en dicha iniciativa, esta supone una oportunidad para desarrollar valores que enriquezcan su futuro desempeño profesional. Nelvis Gorina Sánchez, especialista en Anatomía Patológica, quien dirige el proyecto desde sus inicios, asegura que “el estudiante debe tener, ante todo, sensibilidad por los niños que trata, para llegar a ser sanadores de tristezas”.

Además de promover la empatía hacia los pequeños, Halo de Esperanza constituye un espacio para el diálogo con las familias, estrechando vínculos de afecto y gratitud. Roxana Góngora Benítez, estudiante de Medicina e integrante del proyecto, comentó que disfruta al recibir el agradecimiento de los padres, ya que ellos también forman parte importante en el tratamiento a los pacientes pediátricos.

La estudiante añadió que la mayor recompensa de la atención a niños y niñas radica en apreciar sus sonrisas y la alegría que son capaces de experimentar. “Lo hacemos por ellos y para ellos, para que se sientan especiales, porque lo son “.

Proyectos como Halo de Esperanza suponen una etapa de aprendizaje para los estudiantes de las carreras de Ciencias Médicas. Se trata de conocer de cerca los retos de la profesión, y asumirlos con amor y entusiasmo; se trata, en otras palabras, de aprender a brindar esperanza.

Desde Santiago de Cuba el homenaje a Fidel
Como es tradición cada 13 agosto una representación del pueblo de Santiago de Cuba encabezado por ...
