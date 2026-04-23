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Recibe Centro de Biofísica Médica condición de Vanguardia Nacional

23 April 2026 Escrito por  Cmkc
Recibe Centro de Biofísica Médica condición de Vanguardia Nacional

La condición de Vanguardia Nacional fue conferida al colectivo del Centro de Biofísica Médica de la Universidad de Oriente.

Esta entrega forma parte de las actividades que se desarrollan en Santiago de Cuba, organizadas por el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, como saludo al Primero de Mayo.

El doctor Alberto López Delis, director de Biofísica Médica, destacó los logros en la investigación, producción y comercialización de equipos médicos de alta tecnología para elevar la calidad de vida de los cubanos.

Por su parte, Leidimí Arias Alba, secretaria del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, resaltó la consagración de este colectivo de excelencia, que constituye un referente en la aplicación de ciencia e innovación a nivel de país.

Gestión informativa: Cary Ferriols
CMKC Radio Revolución

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