Regulaciones del tránsito en el centro de la Ciudad Héroe

Estarán cerradas al tránsito vehicular las calles Corona desde San Francisco hasta Santa Lucía; Santo Tomás desde Santa Lucía hasta San Jerónimo; Aguilera desde Padre Pico hasta Calvario; Heredia desde Calvario hasta Padre Pico; San Basilio desde Padre Pico hasta Calvario.
Se le comunica a la población que como vías alternativas puede utilizar San Francisco desde Calle Nueva hasta Jesús Menéndez; Aguilera desde Jesús Menéndez hasta Calvario; Santo Tomás desde la Avenida 24 de Febrero hasta Santa Lucía; Calvario desde la Avenida 24 de Febrero hasta Martí.