Santiago de Cuba,
Roberto Fonseca y el preámbulo del Festival Internacional Jazz Plaza en Santiago de Cuba

Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

Decir NO, afirmar SÍ

Recibe Egrem en Santiago de Cuba premio La Palma Real, de la Uneac

“Cada contacto con la realidad venezolana nos hizo ser mejores seres humanos”

Prevé incrementar producción de derivados de la caña de azúcar

ZUTURO realizó segundo evento Cre-Activos, apostando por el Desarrollo Local

Prioriza agricultura santiaguera uso de la agroecología

Concluyó en Santiago de Cuba Simposio de Comunicación Social

Continúan desarrollándose los plenos extraordinarios de los comités municipales del Partido

Se desarrolló el XI Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC

La ganadería mellense garantiza cerca del 80 por ciento de la leche correspondiente a la canasta familiar normada

Por los caminos que Melissa destruyó

Llega primer envío de Aspirina 81 mg producida en China mediante cooperación bilateral

El deber cumplido

Cooperación Cuba-China se consolida en materia educativa

Comienza Cuba preparación al Clásico Mundial de Beisbol

Destaca gremio del sector eléctrico santiaguero

Hechos pequeños que cimentan la estatura de Fidel

Polos productivos sanluiseros aseguran estabilidad en la entrega de alimentos

Santiago de Cuba avanza en la transición energética

Comunicación santiaguera fortalece ética, unidad y compromiso

Sesionó Consejo de Defensa Nacional

Idalis, en el mundo de las 64 casillas

De fiesta el Jazz en Santiago

Continúan las inversiones en redes y sistemas hidráulicos

Superan las 15 000 viviendas recuperadas tras el paso de Melissa

“El ejemplo de los héroes caídos en Venezuela será inspiración eterna”

"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Santiagueros expresan compromiso con combatientes caídos en Venezuela

Regulaciones del tránsito en el centro de la Ciudad Héroe

26 January 2026 Escrito por  Comisión Provincial de Seguridad Vial
Regulaciones del tránsito en el centro de la Ciudad Héroe
Tomada de Internet

A propósito de las acciones que se realizan en el entorno del Parque Céspedes, la Comisión Provincial de Seguridad Vial informa sobre regulaciones de tránsito desde este 24 de enero hasta el día 28.

Estarán cerradas al tránsito vehicular las calles Corona desde San Francisco hasta Santa Lucía; Santo Tomás desde Santa Lucía hasta San Jerónimo; Aguilera desde Padre Pico hasta Calvario; Heredia desde Calvario hasta Padre Pico; San Basilio desde Padre Pico hasta Calvario.

Se le comunica a la población que como vías alternativas puede utilizar San Francisco desde Calle Nueva hasta Jesús Menéndez; Aguilera desde Jesús Menéndez hasta Calvario; Santo Tomás desde la Avenida 24 de Febrero hasta Santa Lucía; Calvario desde la Avenida 24 de Febrero hasta Martí.

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/e17d6519df42ba41fe08a9b4983eae9a.jpg
Santiago, sede nacional del aniversario 103 de la FEU
En las plazas, las pesquisas, la higienización de comunidades, el llenado de fichas y muchas otras ...
Read more
Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

