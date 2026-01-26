Regulaciones del tránsito en el centro de la Ciudad Héroe

A propósito de las acciones que se realizan en el entorno del Parque Céspedes, la Comisión Provincial de Seguridad Vial informa sobre regulaciones de tránsito desde este 24 de enero hasta el día 28.

Estarán cerradas al tránsito vehicular las calles Corona desde San Francisco hasta Santa Lucía; Santo Tomás desde Santa Lucía hasta San Jerónimo; Aguilera desde Padre Pico hasta Calvario; Heredia desde Calvario hasta Padre Pico; San Basilio desde Padre Pico hasta Calvario.

Se le comunica a la población que como vías alternativas puede utilizar San Francisco desde Calle Nueva hasta Jesús Menéndez; Aguilera desde Jesús Menéndez hasta Calvario; Santo Tomás desde la Avenida 24 de Febrero hasta Santa Lucía; Calvario desde la Avenida 24 de Febrero hasta Martí.