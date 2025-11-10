Santiago de Cuba,
0
Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

0
Melissa aún nos duele, pero seguimos aquí… y lo hacemos juntos

0
Envía arquidiócesis de Miami donativos a Cuba

0
Y si vas a El Cobre... no se ha perdido la esperanza

0
De Sandy a Melissa

0
No al oportunismo

0
Tras Melissa, tareas imperiosas

0
En distribución algunos productos de la Canasta Familiar Normada

0
Consejo de Defensa Nacional evalúa marcha de la recuperación en Oriente

0
A recuperarnos

0
Ómnibus Nacionales anuncia restablecimiento progresivo de rutas hacia el oriente cubano

0
¿Mis bienes o salvar vidas?

0
La noche en que Melissa arrasó con el silencio

0
Solidaridad y sentido común con vistas a la recuperación

0
Manos solidarias apoyan la recuperación de Santiago de Cuba

0
Avanzar en la recuperación, máxima santiaguera

0
Ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja llegó a Santiago de Cuba

0
Ya están en Santiago fuerzas de la Unión Eléctrica

0
Reportan daños en líneas del ferrocarril en Santiago de Cuba tras Melissa

0
Venga la esperanza

0
Puntualizan acciones para la Fase Recuperativa

0
Díaz-Canel en Santiago:

0
Declaran fase recuperativa para Santiago de Cuba y Granma

0
El agua llegó a Santiago con nombres de mujer

0
Llega a Santiago de Cuba ayuda de Venezuela

0
Restablecen comunicación terrestre con el municipio de Tercer Frente

0
Melissa comienza a abandonar territorio cubano

0
La ruta de Melissa por tierra santiaguera

0
Melissa tocó tierra por el municipio de Guamá

0
Aviso de ciclón tropical No. 24

Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

10 November 2025 Escrito por  Teleturquino
Unas 77 instituciones educativas reiniciarán la actividad docente en el municipio Tercer Frente este lunes 10 de noviembre, según informó la Directora General de Educación en ese montañoso territorio, Mabel Hechavarría Llanes.

Precisó que tras el paso del Huracán Melissa el sector tuvo afectaciones estructurales en unas 71 instalaciones educativas, y especialmente los 5 centros internos que aglutinan a más de 200 estudiantes, los que se irán incorporando a la docencia de manera paulatina.

“En el caso de la Educación Primaria iniciarán este lunes las 66 instituciones, con las adecuaciones siguientes: 50 escuelas de este nivel recibirán a sus educandos en sus aulas, 6 centros lo harán en viviendas habilitadas para ello, 4 en Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia, y el resto en otras instalaciones e instituciones estatales”, puntualizó.

Explicó que en el caso de la Escuela Secundaria Básica “Nelson Corría”, ubicada en el poblado de Matías, debido a las afectaciones provocadas por el evento hidrometeorológico no cuenta con las condiciones necesarias para brindar docencia, por lo que se decidió que los estudiantes del 7mo grado reciban las clases en el Seminternado “José Martí” de esa misma comunidad, mientras que los estudiantes del 8vo grado lo harán en el Instituto Preuniversitario Urbano “Calixto García Martínez”, ambos en el horario de la tarde.

“El 9no grado, por su parte, con una matrícula de 81 estudiantes, estaría trabajando en las instalaciones del Combinado Deportivo “Abelino López López” de ese Consejo Popular”, detalló la directiva, al tiempo que pidió a la familia mucha comprensión y colaboración con las decisiones adoptadas para asegurar la continuidad del curso en este centro a pesar de las afectaciones.

Sobre la situación de los 5 centros internos afectados por el impacto del Huracán, que son el Instituto Preuniversitario “Mario Muñoz”, las Escuelas Secundarias “Orlando Fernández” y “Urselia Díaz”, el Instituto Politécnico “Mario Muñoz” y la Escuela Especial “Ciro Frías”, reiteró que se irán reincorporando en la medida en que las acciones de restauración avancen, y convocó a las familias y a los alumnos a sumarse a las tareas de recuperación de estas instalaciones.

“Existe un compromiso de los docentes, de las autoridades del territorio y de la Dirección Provincial y Municipal del sector educacional de reanudar el curso escolar en el menor tiempo posible, a fin de que nuestros educandos sean partícipes de un proceso docente de calidad, en medio de los estragos sufridos por este fenómeno”, concluyó la Directora.

0

