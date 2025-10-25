Santiago de Cuba,
Informan sobre cadáver hallado en línea férrea

25 October 2025
Informan sobre cadáver hallado en línea férrea

En un comunicado divulgado este martes, la Unión de Ferrocarriles de Cuba informó que continúan las
investigaciones luego de que este domingo fuera hallado el cadáver de una persona en un tramo de la línea férrea en Santiago de Cuba.

El reporte, publicado en la página de Ferrocarriles de Cuba en Facebook, señala que la investigación preliminar delas autoridades indica que el fallecimiento no fue causado por un accidente ferroviario.

“Las investigaciones confirman que el individuo no fueimpactado por un tren”, precisó.

Explicó que el tramo donde apareció el cuerpo solo es utilizado por los trenes nacionales para maniobras de inversión de coches y que durante la noche anterior al hallazgo no circuló ningún convoy por la zona.

“Las autoridades competentes continúan con las
pesquisas correspondientes para esclarecer el hecho.

Mantendremos informada a la población mediante
nuestros canales oficiales”, dijo Ferrocarriles de Cuba.

(Tomado de Cubadebate)

