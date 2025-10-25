Informan sobre cadáver hallado en línea férrea

El reporte, publicado en la página de Ferrocarriles de Cuba en Facebook, señala que la investigación preliminar delas autoridades indica que el fallecimiento no fue causado por un accidente ferroviario.
“Las investigaciones confirman que el individuo no fueimpactado por un tren”, precisó.
Explicó que el tramo donde apareció el cuerpo solo es utilizado por los trenes nacionales para maniobras de inversión de coches y que durante la noche anterior al hallazgo no circuló ningún convoy por la zona.
“Las autoridades competentes continúan con las
pesquisas correspondientes para esclarecer el hecho.
Mantendremos informada a la población mediante
nuestros canales oficiales”, dijo Ferrocarriles de Cuba.
