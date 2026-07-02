5 Septiembre

Sociedad
¡Ya estamos en verano en Cienfuegos!
Economía
En Cienfuegos empresa constructora fortalece relaciones con el Sector Privado
Las relaciones con el sector privado continúan fortaleciéndose en la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 12 (ECOING No. 12), ubicada en la ciudad cubana de Cienfuegos, con unos 300 trabajadores y cuyo objeto social se centra en el movimiento de tierra y la elaboración de mezcla en dos plantas de asfalto.
Cultura
Los 90 de Radio Ciudad del Mar: cuando la radio se vuelve un abrazo en la bahía
Algunos cumpleaños se celebran con pastel y vino. Otros, con la vibración de una voz que, desde hace nueve décadas, se entrelaza con el oleaje de la bahía de Cienfuegos.
Educación
En el camino del magisterio
Litsy Roxana García Mesa es una de esas personas que desde joven siempre supo lo que quería llegar a ser cuando llegara el momento de prepararse profesionalmente.
Deporte
Un legado que vuela desde Villa Clara hasta Cienfuegos
Detrás de cada sueño que despega hay una historia de constancia y en el parapente cubano. Esa historia tiene un nombre: Club Escaleras al Cielo.
Salud
Afecta bloqueo Hospital Pediátrico de Cienfuegos
La vida interna del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto ubicado en la ciudad de Cienfuegos se ve afectada diariamente por el bloqueo económico, comercial, financiero y energético, que impone el gobierno de Estados Unidos a Cuba.
Ciencia
Hostal para aves de campiña (+ Fotos)
Tojosas, zorzales, totíes y las lechuzas en las noches, son quienes hoy emplean los aposentos de la antigua vivienda-oficina del central Ciudad Caracas en el municipio de Lajas. El bullicio allí lo ponen estas aves mientras revolotean por las cornisas pobladas de matojos.
Tecnología
Tres canales hacia el infinito digital
La fibra óptica de triple canal transforma la distancia en un susurro instantáneo, donde datos, voz y video fluyen como un solo latido digital.
Historia
Inicia en Cienfuegos jornada por el Día del historiador cubano
Con emotivos reconocimientos y una puesta en escena que rememora los orígenes de la Perla del Sur, inició en Cienfuegos la Jornada por el Día del Historiador Cubano, que cada año se conmemora el 1ro de julio.
Internacionales
Encuesta revela caída del respaldo a Noboa y pesimismo en Ecuador
La aprobación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cayó hoy al 27 por ciento en medio de un aumento del pesimismo frente a la situación del país.